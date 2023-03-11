Spiegel: кабмин ФРГ не станет создавать Совет национальной безопасности

Как сообщило издание, канцлер и глава МИД не смогли договориться по этому вопросу

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Германии, вопреки первоначальным планам, не будет создавать Совет национальной безопасности. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не смогли договориться по этому вопросу, сообщил в субботу журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Предполагалось, что новый орган должен был бы улучшить координацию между ведомством канцлера и различными министерствами по спорным вопросам - отношениям с Китаем, военному присутствию в Мали или поставкам оружия на Украину.

В конечном итоге, как пишет Der Spiegel, Шольц и Бербок, несмотря на продлившиеся несколько месяцев переговоры, не смогли договориться о том, кто войдет в этот совет и кто его возглавит. Впоследствии было принято решение "не продолжать работу" над созданием нового органа, отмечается в статье.

Официальной информации на этот счет не публиковалось.