11 марта, 15:46

Spiegel: кабмин ФРГ не станет создавать Совет национальной безопасности

Как сообщило издание, канцлер и глава МИД не смогли договориться по этому вопросу

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Германии, вопреки первоначальным планам, не будет создавать Совет национальной безопасности. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не смогли договориться по этому вопросу, сообщил в субботу журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Предполагалось, что новый орган должен был бы улучшить координацию между ведомством канцлера и различными министерствами по спорным вопросам - отношениям с Китаем, военному присутствию в Мали или поставкам оружия на Украину.

В конечном итоге, как пишет Der Spiegel, Шольц и Бербок, несмотря на продлившиеся несколько месяцев переговоры, не смогли договориться о том, кто войдет в этот совет и кто его возглавит. Впоследствии было принято решение "не продолжать работу" над созданием нового органа, отмечается в статье.

Официальной информации на этот счет не публиковалось. 

Теги:
УкраинаМалиГерманияКитайШольц, ОлафБербок, Анналена
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