В Израиле десятки тысяч человек вышли на массовые протесты против правительства Нетаньяху

Массовые выступления оппозиции в стране продолжаются с начала января

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 марта. /ТАСС/. Новая волна массовых акций протеста прошла в субботу по всему Израилю, десятки тысяч человек вышли выразить свое несогласие с политикой правительства Биньямина Нетаньяху и предложенной им судебной реформы. Наиболее многочисленный митинг, как и в прошлые недели, прошел в Тель-Авиве, где особенно сильны оппозиционные настроения, передает корреспондент ТАСС.

Протестующие с флагами и транспарантами собрались на площади Хабима в центре города и оттуда устроили шествие в сторону комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, где по традиции состоялся большой митинг.

Выступавшие остро критиковали Нетаньяху и его политический курс, осуждали проект судебной реформы, утверждая, что он приведет к разрушению израильской демократии и установлению диктатуры. Митингующие активно размахивали израильскими флагами и скандировали лозунги: "Демократия" и "Израиль - не диктатура".

Субботние массовые акции протеста оппозиции проходят в Израиле уже десятую неделю подряд. Помимо крупнейшего митинга в Тель-Авиве, демонстрации состоялись во многих других городах страны, включая Иерусалим, Хайфу, Беэр-Шеву, Нетанию. По данным 12-го канала израильского телевидения, в тель-авивском митинге участие приняли порядка 145 тыс. человек, в Беэр-Шеве демонстрация собрала 10 тыс. участников, в Хайфе на улицы вышли рекордные для этого города 50 тыс. демонстрантов.

На текущей неделе это уже второй день массовых протестов в Израиле. В четверг оппозиция объявила по всей стране "национальный день сопротивления" судебной реформе. С утра до самого вечера в разных городах проходили акции разного масштаба и формата, участие в них принимали тысячи протестующих. Вечером того же дня президент Израиля Ицхак Герцог выступил со специальным обращением к нации, в котором констатировал, что Израиль "оказался на пороге катастрофы" из-за раскола в обществе по поводу преобразований судебной системы, и призвал стороны как можно скорее прийти к компромиссу. При этом он подверг критике проект судебной реформы в его нынешнем виде и призвал правящую коалицию отказаться от него, разработав новый вариант.

Протесты в Израиле

Массовые выступления оппозиции против кабмина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце прошлого года, продолжаются с начала января. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который, в частности, предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление кабмину контроля над отбором судей.

По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на конфронтационную риторику оппозиционеров.