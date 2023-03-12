СМИ: недостаточное финансирование британских ВС снижает шансы Уоллеса возглавить НАТО

По данным The Daily Telegraph, министра обороны Великобритании считают одним из наиболее вероятных преемников нынешнего главы НАТО

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может потерять возможность стать новым генеральным секретарем НАТО, если не добьется существенного увеличения бюджета своего ведомства. Об этом пишет в субботу на своем сайте британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в альянсе.

Издание отмечает, что Уоллеса считают одним из наиболее вероятных преемников нынешнего главы НАТО норвежца Йенса Столтенберга, срок полномочий которого должен истечь в сентябре. Авторитет Уоллеса в Великобритании и за ее пределами вырос из-за активной роли, которую Лондон играет в оказании военной помощи Украине. При этом заметные опасения у наблюдателей и экспертов вызывает состояние британских вооруженных сил, чей военный потенциал снижался последние несколько десятилетий на фоне сокращения трат на оборону. Согласно данным британских СМИ, 15 марта глава Минфина страны Джереми Хант объявит об увеличении оборонного бюджета королевства на £5 млрд ($6 млрд) - до £54 млрд ($65 млрд). При этом Уоллес, просивший вдвое большую сумму, ранее заявлял, что этого хватит лишь, чтобы покрыть дополнительные расходы ведомства, вызванные резким ростом инфляции.

"Все обратили внимание на то, что Уоллес говорил об оборонных расходах, - сказал собеседник издания в НАТО. - Если он не добьется существенного увеличения [бюджета министерства], то вероятно, что следующим генеральным секретарем станет представитель другой страны. Остальные государства [НАТО] значительно увеличивают расходы на оборону".

Назначение Уоллеса следующим генсеком НАТО стало бы знаком того, что королевство остается ближайшим союзником ЕС после Brexit, однако собеседники издания в британском правительстве не очень высоко оценивают шансы на то, что он станет главой альянса. Они ожидают назначения на этот пост представительницы одной из стран Восточной Европы и не считают, что размеры британского оборонного бюджета сыграют большую роль в принятии решений.

Уоллес ранее заявлял, что не стремится на должность генсека, но и не отказался бы от такого назначения. Потенциальным преемником Столтенберга западные СМИ называли также экс-премьера королевства Бориса Джонсона. Среди их конкурентов издание упоминает главу правительства Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Чапутову, экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните, а также заместителя премьер-министра Канады Христю Фриланд. За более чем 70-летнюю историю альянса его генеральным секретарем никогда не становилась женщина.