Глава Минобороны Турции уверен в продлении зерновой сделки

По словам Хулуси Акара, обе стороны "демонстрируют позитивный подход"

АНКАРА, 12 марта. /ТАСС/. Турция видит позитивные подходы сторон к продлению зерновой сделки и убеждена, что она будет продлена. Об этом в воскресенье заявил в интервью агентству Anadolu глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Обе стороны сделки демонстрируют позитивный подход. Верим, что этот процесс завершится положительно. Мы убеждены, что после 18 марта следка будет продлена", - сказал он.

Акар добавил, что за время реализации сделки было перевезено порядка 24 млн тонн зерна. В транспортировке заняты около 800 судов. "Да, есть некоторые небольшие трудности в реализации договоренностей, однако и российская сторона, и украинская, и ООН работают вместе. В целом договоренности реализуются без каких-либо негативных событий. Мы со своей стороны хотим продолжения сделки. Скажу, что и Россия с Украиной по итогам наших с ними контактов также высказывают мнение, что надо продолжать эту работу", - сказал он.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.