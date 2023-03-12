Молдавская оппозиция отвергла обвинения со стороны полиции в готовящихся провокациях

Организаторы протеста в Кишиневе попросили иностранных послов осудить провокации властей

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Одна из главных организаторов антиправительственного митинга оппозиции в Кишиневе вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер опровергла обвинения со стороны полиции в готовящихся провокациях в ходе проводимой в воскресенье демонстрации.

"Это ложь, распространяемая [президентом Молдавии] Майей Санду и главой МВД Анной Ревенко, чтобы обосновать жесткие действия полиции против людей, которые направляются в центр города для участия в митигне. Это мирный митинг против антинародной политики этой власти", - сказала Таубер корреспонденту ТАСС.

Организаторы протеста в Кишиневе попросили иностранных послов осудить провокации властей за попытку срыва начинающейся мирной демонстрации.

"Провокации происходят повсеместно, во всех районах полиция задерживает транспорт с протестующими, которые отправились на мирный митинг в Кишинев. Власти нарушают конституционные права граждан, не давая им возможность выражать свое возмущение кризисной ситуацией в стране. Таких злоупотреблений властей по отношению к гражданам нашей страны не было с момента обретения Молдавией независимости ", - отметила Таубер.

По ее словам, лидеры движения обратились к аккредитованным в Кишиневе послам зарубежных стран с призывом осудить незаконные действия властей. "Мы обратились к иностранным посольствам. Почему они закрывают глаза на нарушение верховенства закона, бесчинства режима президента Майи Санду", - добавила она.

Ситуация в Молдавии

Ранее глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану выступил с утверждением, что спецслужбы России причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации в ходе митинга оппозиции.

Руководители партии "Шор" заверили, что акция будет мирной. Вместе с тем в партии обвинили полицию в запугивании своих активистов. Там сообщили, что звонки с угрозами завести уголовное дело получили однопартийцы практически в каждом районе страны, полиция также блокирует транспорт, которым участники акции доставляются сегодня в Кишинев. На этой неделе полиция провела очередные масштабные обыски в партийных ячейках, конфисковав крупные суммы денег.

В феврале Санду заявила об опасности дестабилизации ситуации в стране и призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. Она заявила тогда, что государственные органы республики подтвердили информацию президента Украины Владимира Зеленского о якобы рисках дестабилизации и опасности захвата государственных зданий и заложников в Молдавии. Киев и Кишинев обвинили в попытках дестабилизации Москву.

Как подчеркнула 14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления Кишинева о "плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии" бездоказательны. По ее словам, очевидно, что истинная цель Киева, запустившего такую дезинформацию, заключается в том, чтобы "втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией".