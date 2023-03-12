Молдавская оппозиция вышла на демонстрацию из-за высоких тарифов на газ

Демонстрацию возглавляют депутаты партии "Шор"

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Молдавская оппозиция проводит в центре Кишинева демонстрацию из-за высоких тарифов на газ, которые спровоцировали подорожание электроэнергии, отопления домов, услуг и продуктов. Колонна людей с транспарантами "Оплатите наши счета", "В отставку" двигается по бульвару Стефана Великого в сторону здания парламента, где анонсирован митинг, передает в воскресенье корреспондент ТАСС с места события.

Демонстрацию возглавляют депутаты партии "Шор". Движение колонны регулируют сотрудники полиции.

Ранее Генеральный комиссариат полиции Молдавии предупредил, что располагает информацией о планирующихся массовых беспорядках и акциях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. Глава комиссариата Виорел Чернэуцану утверждает, что за этими действиями якобы стоят спецслужбы России. В ходе воскресного брифинга он представил информацию о произведенных задержаниях группы молодых людей, которые, по предположению полиции, готовились к действиям по дестабилизации ситуации.

От организаторов и участников митинга потребовали соблюдать требования законодательства и не допускать действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства. Полиция предупредила, что не потерпит никаких форм провокаций или агрессии, в том числе в отношении своих сотрудников.

Протесты

Ранее руководители партии "Шор" заверили, что акция будет мирной. Вместе с тем в субботу в партии обвинили полицию в запугивании своих активистов. Там сообщили, что звонки с угрозами завести уголовное дело получили однопартийцы практически в каждом районе страны. На этой неделе полиция провела очередные масштабные обыски в партийных ячейках, конфисковав крупные суммы денег.

В Молдавии уже больше года действует режим чрезвычайного положения, который был введен с началом специальной военной операции на Украине. В этот период были запрещены все массовые мероприятия, закрыты оппозиционные телеканалы. Тем не менее молдавская оппозиция практически еженедельно митингует с лета прошлого года. Периодически во время этих акций происходят стычки с полицией, которая пытается блокировать движение колонны по центру города.

Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила 30% по итогам 2022 года. А также критикуют за конфронтацию с Россией и милитаризацию. В ходе митингов звучат лозунги с призывами к роспуску парламента и отставке президента страны Майи Санду. В феврале на фоне этих демонстраций в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица.