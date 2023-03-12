В Иране приговорили к смерти бывшего лидера арабских сепаратистов

Хабибу Чаабу обвиняют в руководстве сепаратистской группировкой, а также в организации "многочисленных террористических операций"

ТАСС, 12 марта. Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор бывшему лидеру группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" Хабибу Чаабу. Об этом в воскресенье сообщило агентство Tasnim.

По его данным, последнее разбирательство было инициировано апелляцией со стороны обвиняемого. Суд пересмотрел дело экс-лидера сепаратистов и по итогам процесса вынес заключение, согласно которому смертный приговор Чаабу остается в силе и объявляется окончательным.

Приговоренный обвиняется в руководстве сепаратистской группировкой, а также в организации "многочисленных террористических операций" в провинции Хузестан (юго-запад исламской республики). "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" под руководством Чааба совершило ряд терактов, среди которых - нападение на военный парад в городе Ахвазе 22 сентября 2018 года. Тогда, как отмечает агентство, погибли не менее 25 граждан исламской республики, в том числе один ребенок, еще 269 пострадали.

Ранее революционный суд города Ахваза приговорил к смертной казни шестерых сторонников группировки по обвинению в убийстве двух бойцов народного ополчения "Басидж", а также полицейского и военнослужащего.

"Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" действует в провинции Хузестан с 1999 года. Иран объявил данную организацию террористической после реализации ее членами серии взрывов и обстрелов как военных, так и гражданских объектов. Члены группировки добиваются отделения от Ирана провинции Хузестан с созданием там арабского государства. Штаб-квартиры движения находятся в Дании и Нидерландах.