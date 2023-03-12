В Одесской области восстановили бесперебойное энергоснабжение

Переподключение высоковольтного оборудования завершилось ночью, сообщили в энергохолдинге "ДТЭК"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Энергетики стабилизировали ситуацию с энергообеспечением Одесской области. Об этом в воскресенье сообщил энергохолдинг "ДТЭК".

"В Одесской области энергетики стабилизировали ситуацию со светом. Ночью они закончили переподключение высоковольтного оборудования, что позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение в дома жителей Одесской области", - говорится в сообщении.

По информации ДТЭК, в настоящее время все потребители Одессы и области обеспечены электричеством, "дефицита [поступления электричества] в энергосети страны нет, а стабилизационные отключения не применяются".

Отключения электроэнергии по графику были введены в Одесской области Украины вечером 9 марта. В тот день на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС.