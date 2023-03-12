В правительстве талибов пригрозили смертной казнью тем, кто будет подрывать их власть

ТАСС, 12 марта. Талибы готовы карать смертной казнью всех, кто будет подрывать действия власти. Об этом сообщил в воскресенье и.о. министра высшего образования в правительстве, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Нада Мухаммед Надим во время церемонии вручения дипломов в Кандагаре.
"Те, кто подрывает действия правительства, будь то языком, пером или подрывом на практике, все совершают бунт, все они заслуживают смерти", - цитирует министра в воскресенье афганский телеканал Tolo News.
Как предупредил глава ведомства, "мы готовы противостоять вам и подавить вас, если вы настойчиво создаете проблемы народу Афганистана, основываясь на чужих планах".
В декабре 2022 года Нада Мухаммед Надим заявил, что образование для женщин является частью иностранной культуры. По его оценке, эту культуру привнесли в Афганистан эмир Аманулла (правил Афганистаном в период с 1919 года по 1929 год) и падишах Мухаммед Захир-шах (правил с 1933 года по 1973 год).
С приходом к власти в 2021 году талибы приостановили занятия для девушек в вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе и представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях.
Эти решения вызвали волну критики как внутри самого Афганистана, так и со стороны иностранных государств и международных организаций, включая ООН.