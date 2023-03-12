В правительстве талибов пригрозили смертной казнью тем, кто будет подрывать их власть

И.о. министра высшего образования Нада Мухаммед Надим заявил о готовности противостоять всем, кто будет "настойчиво создавать проблемы народу Афганистана, основываясь на чужих планах"

ТАСС, 12 марта. Талибы готовы карать смертной казнью всех, кто будет подрывать действия власти. Об этом сообщил в воскресенье и.о. министра высшего образования в правительстве, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Нада Мухаммед Надим во время церемонии вручения дипломов в Кандагаре.

"Те, кто подрывает действия правительства, будь то языком, пером или подрывом на практике, все совершают бунт, все они заслуживают смерти", - цитирует министра в воскресенье афганский телеканал Tolo News.

Как предупредил глава ведомства, "мы готовы противостоять вам и подавить вас, если вы настойчиво создаете проблемы народу Афганистана, основываясь на чужих планах".

В декабре 2022 года Нада Мухаммед Надим заявил, что образование для женщин является частью иностранной культуры. По его оценке, эту культуру привнесли в Афганистан эмир Аманулла (правил Афганистаном в период с 1919 года по 1929 год) и падишах Мухаммед Захир-шах (правил с 1933 года по 1973 год).

С приходом к власти в 2021 году талибы приостановили занятия для девушек в вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе и представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях.

Эти решения вызвали волну критики как внутри самого Афганистана, так и со стороны иностранных государств и международных организаций, включая ООН.