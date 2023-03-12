Иран заявил о достижении первичных договоренностей об обмене заключенными с США

В Тегеране выразили надежду на то, что первый обмен может состояться в ближайшее время

ТАСС, 12 марта. Тегеран и Вашингтон смогли достичь предварительных договоренностей в вопросе обмена заключенными. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"В рамках переговоров о снятии санкций все еще продолжается обмен сообщениями [между Ираном и США], и мы пришли к предварительному соглашению об обмене заключенными. Если со стороны США не будет препятствий, обмен состоится в ближайшие дни", - приводит слова Абдоллахияна агентство Mehr.

Власти Ирана неоднократно заявляли о своей готовности провести обмен заключенными с США, однако настаивали на том, чтобы этот вопрос рассматривался отдельно от ядерного досье. В конце января 2021 года специальный представитель США по Ирану Роберт Мэлли в интервью агентству Reuters заявил, что Вашингтон вряд ли заключит соглашение с Тегераном о восстановлении ядерной сделки, если иранская сторона не освободит четырех американских граждан - Эмада Шарги, Морада Тахбаза, Бакера Намази и его сына Сиамака. 5 октября 2022 года стало известно, что Бакер Намази при содействии Омана был освобожден из иранской тюрьмы и вернулся в США.

По данным заместителя главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери, власти США удерживают около 15 иранских граждан, которых обвиняют в попытке обхода американских санкций.