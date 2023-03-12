СМИ: в кабмине Нетаньяху считают, что протесты в Израиле финансируются из-за рубежа

Газета The Times of Israel со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщает, что под подозрения подпадают США

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 марта. /ТАСС/. Массовые протесты в Израиле, направленные против правительства Биньямина Нетаньяху, имеют зарубежное финансирование, утверждают в окружении израильского премьера. Как сообщила в воскресенье газета The Times of Israel, источники в правительстве подозревают, в частности, американский след.

Как отмечает газета, чиновник израильского правительства высокого ранга, сопровождавший на этой неделе Нетаньяху во время его визита в Италию, утверждает, не приводя доказательств, что финансирование массовых митингов частично обеспечивает администрация президента США Джо Байдена.

"Этот протест финансируется и организуется на миллионы долларов. Мы следим за тем, что происходит. Это организация на очень высоком уровне. Есть организованный центр, из которого упорядоченно выходят все демонстранты. Кто финансирует транспорт, флаги, сцены? Нам это ясно", - приводит The Times of Israel слова израильского чиновника.

Издание обращает внимание на сложности в отношениях между США и Израилем после возвращения Нетаньяху на пост премьера. Как отмечает The Times of Israel, за более чем два месяца на премьерской должности Нетаньяху так и не получил приглашения от Белого дома на встречу с Байденом. Как заявлял израильский чиновник высокого ранга перед поездкой премьера в Рим, это вызвано "целым рядом причин", и за пояснениями, по его словам, следует обращаться в Белый дом, пишет газета.

Протесты в Израиле

Массовые выступления оппозиции против кабмина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце 2022 года, продолжаются в Израиле с начала января. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который, в частности, предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление кабмину контроля над отбором судей.

По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на конфронтационную риторику оппозиционеров.