Полярники с Украины сменили названия городов на указателях из-за "декоммунизации"

На указатель добавили таблички с названиями городов Мариуполь, который находится в ДНР, а также Херсон и Буча

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Полярники, работающие на украинской антарктической станции "Академик Вернадский", сменили названия городов на указателях в рамках "декоммунизации" и "дерусификации". Об этом заявили в Национальной антарктическом научном центре Украины.

"Участники 27-й украинской антарктической экспедиции провели масштабный ремонт указателя возле станции "Академик Вернадский". На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов. <...> Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус <...> "декоммунизировали" Кировоград на Кропивницкий (сам город по решению властей Украины переименовали еще в 2016 году - прим. ТАСС), а также "дерусифицировали" транслитерацию Винницы и Одессы", - говорится в сообщении центра в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Помимо этого, на указатель добавили таблички с названиями городов Мариуполь, который находится в Донецкой Народной Республике, а также Херсон и Буча. На опубликованных полярниками фото заметно, что указатели с названиями Мариуполя и Бучи окрашены в красный и черный цвета, которые в своей символике использует в том числе националистическая украинская группировка "Правый сектор" (запрещена в РФ).

Украина является одной из 30 стран мира, имеющих в Антарктике постоянную станцию, работающую круглогодично. Каждый год на станцию "Академик Вернадский" отправляется экспедиция, в которую входят ученые и технический персонал.

После госпереворота в 2014 году на Украине приняли закон о так называемой декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В конце декабря министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщал, что за прошлый год было демонтировано 28 памятников Пушкину, девять - Горькому, десятки памятных знаков в честь советских освободителей, было переименовано 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.