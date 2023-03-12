Швеция осудила вынесенный ее подданному смертный приговор в Иране

Речь идет о бывшем лидере группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" Хабибе Чаабе, который также имеет гражданство исламской республики

СТОКГОЛЬМ, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Швеции находится в контакте с властями Ирана по ситуации с бывшим лидером группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" Хабибом Чаабом, который, кроме иранского гражданства, имеет шведское подданство, и смертный приговор которому был утвержден Верховным судом Ирана.

По словам министра иностранных дел Тобиаса Билльстрёма, МИД и посольство в Тегеране "интенсивно работают над внесением дополнительной ясности" в дело и осуждают вынесенный вердикт.

"Мы также выразили озабоченность по поводу ситуации с нашим подданным и попросили присутствовать на суде, - цитирует министра агентство TT в воскресенье. - Смертная казнь является бесчеловечным и необратимым наказанием, и Швеция вместе с остальными [странами] ЕС осуждает его применение при любых обстоятельствах".

Как ранее сообщило агентство Tasnim, Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор бывшему лидеру группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" Хабибу Чаабу. По его данным, последнее разбирательство было инициировано апелляцией со стороны обвиняемого. Суд пересмотрел дело экс-лидера сепаратистов и по итогам процесса вынес заключение, согласно которому смертный приговор Чаабу остается в силе и объявляется окончательным.

Приговоренный обвиняется в руководстве сепаратистской группировкой, а также в организации "многочисленных террористических операций" в провинции Хузестан (юго-запад исламской республики). "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" под руководством Чааба совершило несколько терактов, среди которых - нападение на военный парад в городе Ахвазе 22 сентября 2018 года. Тогда, как отмечает агентство, погибли не менее 25 граждан исламской республики, в том числе один ребенок, еще 269 пострадали.

"Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" действует в провинции Хузестан с 1999 года. Иран объявил эту организацию террористической после реализации ее членами серии взрывов и обстрелов как военных, так и гражданских объектов. Члены группировки добиваются отделения от Ирана провинции Хузестан с созданием там арабского государства. Штаб-квартиры движения находятся в Дании и Нидерландах.