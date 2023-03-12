Немецкий публицист назвал слова Кулебы о российских солдатах оскорблением для немцев

Юрген Тоденхефер заявил, что его страна никому не дарит "столько подарков, сколько получает Украина"

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Германия никому не дарит "столько подарков, сколько получает Украина", взамен Берлин получает упреки от Киева. Об этом написал в Twitter немецкий публицист, бывший член Христианско-демократического союза Юрген Тоденхефер.

Публицист сейчас возглавляет небольшую партию "Команда Тоденхёфера", которая получила на прошлых выборах в Бундестаг 0,5%. СМИ также связывают его общественную деятельность с правопопулистским движением Querdenker, которое в разгар пандемии выступало против вакцинации.

"Я считаю помощь правильной, пока речь не идет об оружии. Неправильными я считаю постоянные оскорбления со стороны украинского руководства. Вторая страна Европы по уровню коррупции не может учить нас морали", - полагает он.

Поводом для недовольства публициста стала недавняя критика со стороны главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который раскритиковал участников антивоенных митингов в Германии. По его утверждениям, они якобы поощряют "убийства со стороны российских солдат".

"В отличие от сторонников войны во всех странах мы хотим обратного. При помощи переговоров, а не при помощи войны", - отреагировал на это Тоденхёфер.