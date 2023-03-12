В подконтрольной Киеву части Херсонщины разрешат продавать алкоголь для "помощи экономике"

Соответствующий закон вступит в силу с 15 марта и будет действовать один месяц

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области отменят запрет на продажу алкоголя с 15 марта, решение будет действовать один месяц. Об этом в воскресенье заявил глава военной администрации подконтрольной Киеву части региона Александр Прокудин.

"Совет обороны [подконтрольной Киеву части] Херсонской области принял решение на один месяц упразднить "сухой закон" и помочь восстановлению экономики региона. С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10:00 до 15:00", - написал он в Telegram-канале.

Прокудин также сообщил, что продажа алкоголя украинским военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов остается под запретом.

По его словам, сейчас в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области процветает нелегальная торговля алкоголем, а также появились так называемые алко-ломбарды. Помимо этого, отметил Прокудин, налажены прямые поставки алкогольных напитков из соседнего Николаева. Все это "значительно ухудшает криминогенную и экономическую ситуацию", подытожил он.

23-27 сентября 2022 года в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы о вхождении в состав России в качестве ее субъектов. Во всех регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к РФ. 30 сентября того же года президент России Владимир Путин и главы Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о вхождении этих регионов в состав РФ. 4 октября документы были ратифицированы, в тот же день подписаны соответствующие федеральные конституционные законы.

В начале ноября 2022 года российские войска отошли на левый берег Днепра с правобережья Херсонской области, где расположен в том числе центр региона - Херсон.