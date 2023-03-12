Президент Чехии планирует посетить Украину в апреле

Петр Павел провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским

ПРАГА, 12 марта. /ТАСС/. Президенты Чехии Петр Павел и Украины Владимир Зеленский провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого договорились, что чешский лидер в апреле посетит с визитом Украину. Об этом сообщила информационному агентству CTK пресс-секретарь Павела Маркета Ржегакова.

"Обсуждались [лидерами Чехии и Украины вопросы, связанные с] визитом президента Павела на Украину. Они договорились, что он состоится в апреле. Темой [телефонного разговора] была также поддержка Чехией Украины в ближайшие месяцы", - сказала Ржегакова.

Павел практически сразу после избрания в январе текущего года президентом Чехии проинформировал, что хотел бы как можно раньше посетить Украину, чтобы продемонстрировать поддержку этой стране. Совместно с ним туда планировала направиться президент Словакии Зузана Чапутова, также выступающая за оказание всесторонней помощи Украине.