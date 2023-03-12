Индия и Франция провели совместные маневры кораблей ВМС в Аравийском море

По данным ВМС Индии, учения подтвердили "оперативную совместимость и высокий уровень сотрудничества между военно-морскими силами двух стран"

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 марта. /ТАСС/. Фрегат ВМС Индии "Сахьядри" принял участие в совместных маневрах с кораблями ВМС Франции - десантным кораблем "Дисмюд" и фрегатом "Лафайет". Как сообщает в воскресенье пресс-служба ВМС Индии, двухдневные маневры прошли в Аравийском море на текущей неделе.

"Фрегат ВМС Индии собственной постройки "Сахьядри" принял участие в маневрах в рамках морского партнерства с кораблями ВМС Франции "Дисмюд" и "Лафайет" в Аравийском море 10-11 марта 2023 года", - сообщает пресс-служба в Twitter.

По данным ВМС, учения подтвердили "оперативную совместимость и высокий уровень сотрудничества между военно-морскими силами двух стран". В море был проведен широкий спектр упражнений, указывается в сообщении.