В ГБР Украины заявили, что экс-глава СБУ Баканов не является фигурантом уголовного дела

Издание "Новое время" ранее сообщило, что Иван Баканов находится под следствием в связи с провалом работы СБУ в период, предшествовавший СВО, и на ее начальном этапе

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов не является фигурантом какого-либо уголовного дела. Об этом в воскресенье сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в ответ на запрос британской вещательной корпорации "Би-би-си".

"В производстве следователей ГБР уголовные производства, в которых проверяется незаконная деятельность [Баканова], не находятся, о подозрении последнему не объявлялось, обвинительные акты в суд не направлялись, материалы служебного расследования в ГБР не поступали", - сказано в заявлении ГБР.

"Би-би-си" уточнила, что служебная проверка, о которой упоминается в заявлении ГБР, была назначена немедленно после отставки Баканова летом 2022 года. О ее окончании стало известно в начале февраля, а результаты проверки не были опубликованы по причине наличия в этих документах секретных материалов. Собеседник "Би-би-си" из окружения Баканова рассказал, что проверка показала отсутствие в действиях бывшего главы СБУ состава преступления.

6 марта издание "Новое время", ссылаясь на высокопоставленного представителя офиса президента Украины, сообщило, что Баканов находится под следствием в связи с провалом работы СБУ в период, предшествовавший российской специальной военной операции, и на ее начальном этапе. По информации издания, Баканов фигурирует в уголовных делах, связанных с обстоятельствами потери Киевом контроля над рядом территорий.

17 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отстранил Баканова от должности главы СБУ. 19 июля глава государства внес в Раду проект постановления о его увольнении, в тот же день украинский парламент проголосовал за отставку. Причины увольнения Баканова названы не были. И.о. главы СБУ был назначен Василий Малюк, 7 февраля Рада утвердила его назначение на должности.