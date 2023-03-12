WSJ: саммит Ирана и стран Персидского залива может пройти в Пекине

Как пишет газета, с таким предложением выступил председатель КНР Си Цзиньпин

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил государствам Персидского залива и Ирану провести в текущем году саммит в Пекине. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет издание, такое предложение председатель КНР озвучил в декабре 2022 года на полях арабо-китайского саммита в Эр-Рияде. Представители иранских властей "спустя несколько дней" согласились на участие в такой встрече.

Как пишет The Wall Street Journal, саммит стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского Залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ) и Ирана, "о котором не сообщалось ранее, пройдет позднее в текущем году". По сведениям издания, он может состояться после планируемой встречи глав МИД Саудовской Аравии и Ирана.

В пятницу Иран и Саудовская Аравия в ходе переговоров в Пекине договорились восстановить дипломатические отношения. По итогам консультаций было принято трехстороннее заявление, в котором отмечается, что Тегеран и Эр-Рияд привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга и планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Иранско-саудовские отношения обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года, после того как саудовское посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.