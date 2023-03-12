ОАЭ намерены приостановить оборонные закупки у Израиля

В офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху эту информацию опровергли

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) намерены приостановить закупку оборонных систем у Израиля до тех пор, пока не убедятся, что премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху полностью контролирует свое правительство. Как сообщил в воскресенье Channel 12, такое заявление адресовал израильской стороне президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

"Пока мы не убедимся, что премьер-министр Нетаньяху имеет правительство, которое он может контролировать, мы не можем осуществлять совместные действия", - приводятся в сообщении слова президента ОАЭ, с которыми он, по информации канала, обратился к израильским официальным лицам.

Как отмечает телеканал, речь идет о решении ОАЭ приостановить закупку израильских оборонительных систем. По утверждениям его израильских источников, это решение обусловлено, в частности, недавними неоднозначными выступлениями двух ключевых членов правительства Нетаньяху - лидера партии "Еврейская сила" Итамара Бен-Гвира, занимающего пост министра национальной безопасности, и министра финансов Бецалеля Смотрича, возглавляющего блок "Религиозный сионизм".

Бен-Гвир ранее вызвал возмущение всего мусульманского мира, когда демонстративно поднялся на Храмовую гору в Иерусалиме, несмотря на протесты мусульман. Смотрич оказался в центре скандала, когда призвал уничтожить палестинскую деревню Хувара на Западном берегу реки Иордан после случившихся там беспорядков с участием еврейских поселенцев.

О решении ОАЭ приостановить оборонные закупки у Израиля стало известно после достижения договоренности между Ираном и Саудовской Аравией о восстановлении дипотношений, сообщает телеканал. Кроме того, как он отмечает, это заявление прозвучало на фоне постоянного откладывания визита в Абу-Даби Нетаньяху. Израильский премьер изначально рассчитывал совершить в ОАЭ свой первый зарубежный визит после возвращения на пост премьера в конце декабря 2022 года. Однако в начале января в свете скандала с восхождением Бен-Гвира на Храмовую гору эта поездка была отложена на более поздний срок и до сих пор так и не состоялась.

Между тем в канцелярии Нетаньяху сообщения о возможной приостановке оборонных закупок со стороны ОАЭ опровергли. "Новость не имеет под собой никаких оснований. Израиль и ОАЭ поддерживают, в том числе и сегодня, плодотворные государственные контакты во всех сферах", - говорится в распространенном комментарии канцелярии премьера.