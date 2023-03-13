В SIPRI назвали США и Россию лидерами по экспорту оружия

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Украина является третьим крупнейшим импортером вооружений в 2022 году

СТОКГОЛЬМ, 13 марта. /ТАСС/. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал в понедельник доклад о состоянии мировой торговли вооружениями за 2018-2022 годы. В нем отмечается, что основными экспортерами оставались США и Россия, хотя объем продаж вооружений РФ снизился на 31% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. А на третье место среди импортеров в 2022 году вышла Украина.

На протяжении долгого времени в глобальной торговле оружием доминировали США и Россия - крупнейшие экспортеры последних трех десятилетий. Однако сейчас разрыв между объемами их экспорта существенно увеличился, в то время как разрыв между объемами экспорта вооружений РФ и Франции, занимающей в мировом рейтинге третье место, сократился.

В 2018-2022 годах по сравнению с 2013-2017 годами продажи США выросли на 14%, а их доля в глобальном объеме составила 40%. У России за тот же период продажи снизились на 31%, а доля в глобальном объеме уменьшилась с 22% до 16%. Показатели Франции - 7,1% и 11% соответственно.

Импорт основных вооружений странами Европы в 2018-2022 годах по сравнению с 2013-2017 годами вырос на 47%, в то время как глобальный объем поставок оружия снизился на 5,1%. Падение отмечено в Африке (-40%), обеих Америках (-21%), Азии и Океании (-7,5%), а также на Ближнем Востоке (-8,8%). Однако в Западной Азии и других регионах с высоким уровнем геополитической напряженности импорт вооружений резко возрос.

В 2022 году Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия. В период с 1991 по 2021 год она закупала незначительные объемы основных вооружений, но сейчас благодаря военной помощи, оказываемой Киеву США и государствами Европы, страна поднялась в списке ведущих импортеров и по итогам прошлого года заняла третью строчку после Катара и Индии и 14-ю за 2018-2022 годы. В этот период на нее пришлось 2% глобального объема военного импорта.

"Из-за обеспокоенности по поводу того, что предоставление истребителей и ракет дальнего радиуса действия могут привести к дальнейшей эскалации войны на Украине, страны НАТО отклонили просьбу Украины на их поставки в 2022 году. При этом такое оружие они поставляли в другие вовлеченные в военные конфликты страны, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии", - пишет старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан.

Российский экспорт

Объем поставок российских вооружений главному клиенту - Индии - в 2018-2022 годах по сравнению с 2013-2017 годами снизился на 37%, остальным семи традиционным крупным покупателям - в среднем на 59%.

Россия поставляла оружие в 47 стран, и на ее экспорт пришлось 16% глобального объема. 65% российского экспорта в 2018-2022 годах пришлись на страны Азии и Океании, доля государств Ближнего Востока и Африки составляла соответственно 17% и 12%.

Почти две трети всего объема были поставлены трем странам: Индии (31%), Китаю (23%) и Египту (9,3%). При этом в 2021-2022 годах поставки Египту не производились, а экспорт в Китай находился в 2020-2022 годах на значительно более низком уровне, чем в 2018-2019 годах.

По прогнозам SIPRI, в ближайшие годы объем заказов этих двух стран продолжит сокращаться. Так, в 2022 году Египет - возможно, под давлением США - отменил заказ на боевые самолеты, а Китай "сосредоточен на снижении своей зависимости от российского оружия" и наращивает производство собственных современных основных вооружений.

Начиная с 1992 года боевые самолеты и вертолеты являлись одними из главных позиций российского экспорта. В 2018-2022 годы в целом их было продано 328 единиц, что составило 40% общего экспортного объема продаж за этот период. Однако на конец 2022 года остававшиеся поставки включали лишь 84 самолета и вертолета.

В SIPRI прогнозируют дальнейшее сокращение российского экспорта вооружений. "Поскольку Россия будет отдавать приоритет снабжению своих вооруженных сил, а спрос со стороны других государств останется на низком уровне из-за торговых санкций против России и растущего давления США и их союзников [на другие страны] с требованием не покупать российское вооружение", - прогнозирует старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.

Франция

Оружейный экспорт Франции вырос в 2018-2022 годах по сравнению с 2013-2017 годами на 44%. Основная часть его приходится на страны Азии и Океании, а также на Ближний Восток. В период 2018-2022 годов 30% объема продали в Индию, и здесь Франция потеснила США со второго места, которое они занимали после России.

"Франция захватывает все большую часть глобального рынка вооружений на фоне сокращения российского экспорта, что можно увидеть на примере Индии, - отмечает Питер Веземан. - Это, похоже, будет продолжаться, поскольку на конец 2022 года у Франции были намного больше незакрытых заказов на экспорт оружия, чем у России".

Импорт оружия

На Азию и Океанию в 2018-2022 годах пришелся 41% поставок вооружений, что немного меньше их доли в 2013-2017 годах. Несмотря на общее снижение объемов, в отдельных странах они возросли. Шесть государств региона оказались в десятке крупнейших импортеров оружия: Индия, Австралия, Китай, Республика Корея, Пакистан и Япония.

"Ощущение растущей угрозы со стороны Китая и Северной Кореи увеличили спрос на импортное вооружение в Японии, Южной Корее и Австралии, где наблюдается заметный интерес к ударному оружию большой дальности. Для всех трех стран главным поставщиком являются США", - отмечает Веземан.

Индия остается самым крупным в мире импортером вооружений, однако по сравнению с 2013-2017 в 2018-2022 годах ее закупки сократились на 11%. Это объясняется сложным процессом закупок, стремлением к диверсификации поставщиков и попытками заменить импорт местными образцами. В Пакистане, занимающем восьмую строчку в рейтинге импортеров, в 2018-2022 годах закупки возросли на 14%, а главным поставщиком для этой страны был Китай.

Три страны из топ-10 представляют Ближний Восток: Саудовская Аравия, Катар и Египет. Саудовская Аравия являлась в 2018-2022 годах вторым после Индии крупнейшим покупателем вооружений. На ее долю пришлось 9,6% глобального импорта. В период 2018-2022 годах по сравнению с 2013-2017 годами закупки Катара возросли на 311%, что подняло эту страну на третью строчку рейтинга импортеров.

54% поставок вооружений на Ближний Восток были из США, на Францию пришлось 12%, на Россию - 8,6%, на Италию - 8,4%. Поставки включали свыше 260 современных боевых самолетов, 516 новых танков и 13 фрегатов. Арабские страны Персидского залива заказали свыше 180 самолетов. 24 самолета были поставлены Россией Ирану, который, как отмечается в докладе SIPRI, с 2018 по 2022 год практически не закупал основные вооружения.

В период 2018-2022 по сравнению с 2013-2017 годами импорт вооружений странами Азии сократился на 42%, что частично объясняется тем, что страны региона все еще осваивают технику, поставленную до 2018 года. Европейские страны - члены НАТО нарастили импорт оружия на 65%, стремясь укрепить свои арсеналы перед лицом якобы "растущей российской угрозы".

Другие данные

Из-за трений в американо-турецких отношениях импорт Турции американских вооружений в 2018-2022 годах по сравнению 2013-2017 годами существенно сократился. В результате как получатель американского оружия Турция с седьмого места откатилась на двадцать седьмое.

Поставки иностранных вооружений в Тропическую Африку сократились на 23%. Крупнейшими импортерами сейчас являются Ангола, Нигерия и Мали. Россия сменила Китай как основной поставщик оружия в этот регион. Серьезный рост военного импорта наблюдался в США - 31%, Бразилии - 48% и Чили - 56%.

В группе крупнейших экспортеров вооружений - после США, России и Франции - пять стран показали спад в своих продажах за рубеж: Китай - 23%, Германия - 35%, Великобритания - 35%, Испания - 4,4% и Израиль - 15%.