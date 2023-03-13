Премьер Алжира и руководитель дипломатии ЕС обсудили пути укрепления сотрудничества

Айман Бенабдеррахаман и Жозеп Боррель рассмотрели перспективы отношений между республикой и Евросоюзом

РАБАТ, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахаман обсудил в воскресенье с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем пути укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил информационный портал An-Nahar.

По его сведениям, встреча Бенабдеррахамана и Борреля, который прибыл в североафриканскую страну с двухдневным визитом, состоялась во Дворце правительства. Стороны обсудили "состояние и перспективы отношений между Алжиром и ЕС, а также пути укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях".

Боррель в качестве руководителя дипломатии Евросоюза посещает Алжир впервые. В рамках нынешнего визита он, как ожидается, встретится с алжирским президентом Абдельмаджидом Теббуном.

Как отметили в алжирском МИД, визит Борреля предоставит возможность продолжить политический диалог между двумя сторонами и обсудить перспективы углубления сотрудничества. Намечено рассмотрение региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе ситуации в зоне африканского Сахеля и Ливии, а также палестинского досье.