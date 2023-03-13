Парламент Китая одобрил поправку к закону о законодательном праве

Новая версия документа предполагает, что законотворческий процесс будет "отражать ожидания всех слоев общественности"

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в понедельник приняли поправку к закону о законодательном праве. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Агентство не приводит результатов голосования и каких-либо деталей об этом документе.

Как сообщил 4 марта перед открытием сессии официальный представитель ВСНП Ван Чао, новая версия закона предполагает, что законотворческий процесс будет "отражать ожидания всех слоев общественности".

В законе описаны законодательный процесс и разграничения в законотворческой деятельности различных государственных институтов. Постоянный комитет ВСНП провел два чтения поправки в октябре и декабре 2022 года.