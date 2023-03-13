Премьер Госсовета КНР призвал "удвоить усилия" для достижения целевых темпов роста ВВП 5%

По итогам 2022 года объем ВВП Китая составил 121,02 трлн юаней

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Достижение целевого показателя темпов роста ВВП Китая 5%, вероятно, будет "непростым делом", в связи с чем КНР необходимо удвоить усилия. Об этом в понедельник на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"В этом году целевой показатель экономического роста установлен на уровне около 5%", - сказал он, уточнив, что этот показатель был определен после учета различных факторов.

Как указал Ли Цян, "объем экономики Китая велик, общий объем превысил 120 трлн юаней". Премьер Госсовета также подчеркнул, что "в настоящее время возникает немало новых вызовов". "При такой высокой базе достичь целевого показателя экономического роста 5%, вероятно, будет непростым делом, необходимо удвоить наши усилия", - резюмировал он.

В этом году правительство КНР установило целевой показатель роста ВВП на уровне "около 5%". В 2022 году темпы роста ВВП Китая упали до 3%, что оказалось гораздо ниже целевого показателя - "около 5,5%" - и стало одним из минимальных показателей за последние 50 лет. По оценке экспертов, это было вызвано негативными последствиями антиковидных ограничений и серией локдаунов в крупных городах и промышленных центрах страны. Если исключать 2020 год, когда темпы роста ВВП Китая из-за начала пандемии упали до 2,2%, прошлогодние 3% стали самым низким показателем со времен окончания Культурной революции в 1976 году.

По итогам 2022 года объем ВВП Китая составил 121,02 трлн юаней (около $18 трлн по курсу на момент публикации данных). По итогам 2021 года темпы роста ВВП Китая составили 8,1%.