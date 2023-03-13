Экс-президент Монголии не явился на парламентские слушания по делу о кредитах госбанка

По словам Цахиагийна Элбэгдоржа, причиной неявки стало приглашение выступить с докладом в Стэнфордском университете

УЛАН-БАТОР, 13 марта. /ТАСС/. Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, вызванный в качестве свидетеля на парламентские слушания по кредитам государственного Банка развития, не пришел на заседание ревизионной комиссии. Об этом в понедельник сообщил глава комиссии Баттумурийн Энхбаяр в прямом эфире Общественного телевидения.

"Человек, который обещал прийти, начистив обувь и надев галстук, на заседание по Банку развития не пришел", - сказал руководитель ревизионной комиссии, когда в начале заседания огласили письменное заявление экс-президента Монголии о причине его неявки в качестве свидетеля.

В своем письме бывший глава государства сообщил, что приглашен выступить с докладом в Стэнфордском университете. При этом он заявил о готовности принять участие в слушаниях в онлайн-режиме, но комиссия отклонила такой вариант.

Начавшиеся в понедельник слушания являются уже третьими, эксперты дадут свои оценки по 15 заемщикам, получившим льготные кредиты из государственного Банка развития для подготовки к саммиту форума Азия - Европа (АСЕМ), который прошел в Монголии в 2016 году. В тот период президентом страны был Цахиагийн Элбэгдорж.

Большинство предприятий и организаций, взявших кредиты, погасили их. Но в 2018 году Национальное контрольно-ревизионное управление после проверки расходов на АСЕМ выявило нецелевое расходование средств и строительство квартир вместо отеля. В частности, был построен жилой комплекс "Вилла АСЕМ" на 53 коттеджа в заповедной зоне у горы Богд.

О деле Банка развития

Банк развития Монголии власти страны создали в 2011 году для финансирования долгосрочных экономических проектов. По информации монгольских СМИ, кредиты выдавались влиятельным политикам и приближенным к ним лицам. Судебные разбирательства о злоупотреблениях бюджетными деньгами и нецелевом использовании заемных средств тянулись годами. Многие фигуранты этих дел избирались в парламент и получали депутатскую неприкосновенность.

Через 10 лет после создания Банка развития доля проблемных кредитов в его портфеле превысила 50%. Весной 2022 года премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ открыто заявил о коррупционных схемах в Банке развития. В октябре 2022 года в парламенте создали ревизионную комиссию для анализа выданных из бюджета кредитов.

Во время акций протеста в декабре прошлого года граждане требовали наказать получателей кредитов Банка развития. Первый этап слушаний прошел в январе 2023 года, второй - в феврале. Третий раунд слушаний продлится с 13 по 18 марта.