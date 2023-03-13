В Тегеране проходит встреча Александра Лукашенко и Эбрахима Раиси

Ожидаются также переговоры белорусского президента с духовным лидером Ирана Али Хаменеи, а также некоторыми высшими представителями исполнительной и законодательной властей

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Встреча президентов Белоруссии Александра Лукашенко и Ирана Эбрахима Раиси проходит в Тегеране. Об этом сообщает в понедельник агентство БелТА.

По данным агентства, местом встречи выбрана резиденция Джомхури в дворцово-парковом комплексе Саадабад. Раиси приветствовал Лукашенко перед входом в резиденцию.

В воскресенье начался официальный визит белорусского президента в Иран. Лукашенко проведет переговоры также с главой государства - духовным лидером Ирана Али Хаменеи, некоторыми высшими представителями исполнительной и законодательной властей.