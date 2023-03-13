13 марта, 07:27

Французский политик заявил, что Запад своим высокомерием объединит мир против себя

По мнению лидера французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, через два столетия историки будут ошеломлены безответственностью западных политических лидеров и крупных СМИ нашего времени

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Высокомерие и безответственность европейских и американских политических лидеров и крупнейших СМИ приведут к тому, что весь мир объединится против Запада, считает лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино. Соответствующее сообщение было опубликовано в воскресенье в Twitter политика.

"Если человечество еще будет существовать через два столетия, историки 2223 года будут ошеломлены безответственностью западных политических лидеров и крупных СМИ нашего времени. Своим высокомерием и слепотой они объединят весь мир против Запада", - написал политик.

Таким образом Асселино прокомментировал назначение Ли Шанфу на должность министра обороны КНР. По его мнению, это "хлесткий ответ" на американские санкции. 

Теги:
КитайФранция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация