В Приднестровье заявили, что подготовка теракта подрывает переговоры с Молдавией

Министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев указал также на то, что Кишинев и ОБСЕ не отреагировали на приглашение к сотрудничеству в расследовании терактов, совершенных в апреле 2022 года

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Информация о подготовке теракта в Тирасполе подрывает переговоры по урегулированию отношений между Молдавией и Приднестровьем, на которых Россия и Украина выступают посредниками. Об этом заявил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев в интервью, которое опубликовала в понедельник пресс-служба министерства.

"Это провокация грубейшим образом нарушает стабильность, нарушает основы для диалога", - сказал Игнатьев.

Он отметил, что Молдавия и ОБСЕ также не отреагировали на приглашение к сотрудничеству в расследовании терактов, совершенных в апреле прошлого года. "Мы увидели удивительное равнодушие. Никакой реакции, никакого желания разобраться не последовало, что о многом говорит", - добавил министр.

Он напомнил, что 10 марта власти Приднестровья призвали международное сообщество осудить подготовку теракта в Тирасполе, а также вынести этот вопрос на заседании Совета Безопасности ООН. Такое обращение направлено в адрес постоянных членов Совбеза ООН, а также участников переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). Кроме того, направлено обращение в адрес посольства Украины в Кишиневе.

Теракты

На прошлой неделе Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта, который готовился в отношении должностных лиц. Организаторы планировали в центре Тирасполя привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. Сообщалось о задержании двух подозреваемых, один из которых уже дал показания. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.

В апреле прошлого года в республике произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства государственной безопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В ходе терактов никто не пострадал.

Красносельский тогда заявлял, что диверсии организованы с территории Украины, а также обвинил в содействии спецслужбы Молдавии. В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая прошлого года он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.