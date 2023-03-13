Лукашенко ожидает выхода Минска и Тегерана на сотрудничество с "высочайшей эффективностью"

Как отметил белорусский президент, сделать такое заявление позволяют уже достигнутые договоренности

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Минск и Тегеран могут выйти на новую ступень сотрудничества с высочайшей степенью эффективности.

"Из опыта моего общения с бывшими президентами Ирана, переговоров, которые мы вели, я отметил, что особенность нынешнего визита состоит в том, что мы можем выйти на новую ступень, новый этап нашего сотрудничества", - заявил белорусский лидер на переговорах с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране в понедельник, его цитирует агентство БелТА. По его словам, особенностью этого сотрудничества будет "высочайшая эффективность". "Сделать такое заявление мне позволяют те договоренности, которые уже достигнуты", - сказал Лукашенко.

12-13 марта проходит официальный визит в Иран белорусского президента. По итогам переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси подписана комплексная дорожная карта всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Ираном.