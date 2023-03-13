13 марта, 09:14
Саммит G7

В Японии прошли учения полиции для подготовки к саммиту G7

Мероприятие пройдет с 19 по 21 мая

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Около 400 сотрудников японской полиции приняли участие в учениях, которые в понедельник прошли в Токио, в рамках подготовки к обеспечению безопасности в ходе предстоящего саммита Группы семи (G7) в Хиросиме. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что полицейские отработали подавление толпы участников беспорядков, которые, согласно сценарию учений, кидали бутылки с зажигательной смесью.

В ноябре 2022 года NHK проинформировал, что власти Японии направят около 2,2 млрд иен (порядка $16,4 млн) на повышение возможностей местной полиции по защите важных персон на саммите. В частности, полицейские получат новые беспилотные летательные аппараты, которые позволят оценивать с воздуха происходящее на подконтрольной территории.

Хиросима примет саммит G7 в период с 19 по 21 мая. 

Теги:
ЯпонияСаммит G7
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