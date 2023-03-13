Лукашенко призвал Иран объединить усилия для противостояния внешнему давлению

Президент Белоруссии отметил, что страны могут быть полезны друг другу

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Белоруссия и Иран могут быть полезны друг другу, если объединят усилия для противостояния внешнему давлению и развития экономики.

Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране.

"Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю. И как вы несмотря ни на что развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Глава белорусского государства поблагодарил иранского коллегу за гостеприимство. "Мне приятно вновь побывать в Тегеране, столице нынешнего Ирана, ставшего колыбелью одной из самых продвинутых в коммерческом и культурном плане цивилизаций, через территорию которой проходили торговые пути задолго до того, как была открыта Америка", - отметил он.