Депутат Рады заявил, что коррупция в Минобороны Украины одобрена на высшем уровне

По словам Александра Дубинского, украинские чиновники, несмотря на военное положение, воруют "постоянно и без стеснения"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Коррупция в Министерстве обороны Украины одобрена на высшем уровне и носит системный характер. Такое мнение в понедельник выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, украинские чиновники, несмотря на военное положение, воруют "постоянно и без стеснения". "И чего бы им не воровать, если крадущий прямо с тарелки солдата министр обороны [Алексей] Резников все еще на работе? Значит, система одобрена на высшем уровне", - написал Дубинский на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, почти половина украинцев ожидают незамедлительных решений и отстранения от должностей в связи со скандалом в Минобороны Украины вокруг закупки продуктов питания для военных по завышенным ценам. Тем не менее Резников в интервью изданию "Лига.нет" заявил, что не понимает, почему он должен подать в отставку. Если суд признает вину должностных лиц ведомства, тогда Резников будет готов "признать, что ошибся кадрово".

Коррупционные скандалы в Минобороны Украины

Ранее украинская пресса сообщала о ряде коррупционных скандалов, в том числе в Минобороны страны. СМИ опубликовали результаты журналистского расследования, авторы которого выяснили, что военное ведомство закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. 22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровых перестановках, после чего последовала череда отставок. Потеряли свои посты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий, бывший замглавы предприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко. Всем им предъявлены обвинения в растрате и хищениях. Кроме того, появились слухи о возможной отставке Резникова. Однако позже глава Минобороны заявил, что Зеленский попросил его остаться на посту.