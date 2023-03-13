Лукашенко оценил выгоду от договоренностей с Ираном в $100 млн

По мнению белорусского президента, особого внимания заслуживают научно-техническое сотрудничество и гуманитарная сфера

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что выгоду от договоренностей, заключенных в ходе его визита в Иран, можно оценить в $100 млн.

"В общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках $100 млн", - заявил он в понедельник в Тегеране по итогам встречи с иранским президентом Эбрахимом Раиси. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

Он отметил, что президенты двух стран "абсолютно доверяют друг другу". "Наши народы поддерживают нас в этом. Мы констатировали, что между нами по итогам прошлого года достигнут высокий уровень товарооборота. Это трехкратный рост к уровню 2021 года. Но констатировали, что это далеко от тех возможностей, которыми располагают два государства", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что большое упущение в отношениях двух стран было связано с тем, что стороны правильно понимали ситуацию, о многом договаривались, но не все реализовывали. "Поэтому в текущих условиях принципиально важно укрепить наши имеющиеся связи, расширить контакты и реализовать все достигнутые договоренности. Без всяких проволочек и волокиты", - подчеркнул белорусский президент.

По его словам, особого внимания заслуживают научно-техническое сотрудничество, гуманитарная сфера.

"Уверен, что подписанные сегодня дорожная карта, план нашего всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном, а также соглашения и коммерческие контракты послужат развитию долгосрочного партнерства", - сказал Лукашенко. Он пригласил Раиси совершить визит в Минск в удобное время.