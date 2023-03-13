В Тегеране заявили о готовности поделиться с Минском опытом противостояния санкциям

Белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия и Иран имеют возможности вывести сотрудничество на новый уровень

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко в Тегеране, что Иран готов поделиться с Белоруссией опытом противостояния санкциям.

"Мы готовы делиться нашим опытом в этом направлении", - подчеркнул Раиси, его слова в понедельник приводит агентство БелТА. Президент Ирана подчеркнул, что нынешний визит белорусского лидера может стать отправной точкой в развитии двусторонних отношений, отметив, что по итогам переговоров главы государств подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы.

Со своей стороны Лукашенко сказал, что Белоруссия и Иран имеют возможности вывести сотрудничество на новый уровень, отметив, что 18 марта 2023 года страны отметят знаковое событие - тридцатилетие установления дипломатических отношений. "Это хороший повод, чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень. И такие возможности есть. И мы сегодня с президентом Раиси воспользовались этой возможностью", - заявил он. По его словам, на переговорах в понедельник стороны "о многом договорились". "Мы согласовали впервые все вопросы двустороннего сотрудничества и заключили немало договоров, соглашений и меморандумов о намерениях", - сказал белорусский лидер.