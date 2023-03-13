13 марта, 10:15

Лукашенко: Минск и Тегеран имеют схожие позиции ко многим вопросам международной повестки

По мнению белорусского лидера, страны привержены идее построения справедливого многополярного мира

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Белоруссия и Иран имеют схожие позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки дня. Об этом в понедельник заявил белорусский лидер Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

"Отрадно, что у нас схожие позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки дня. Главное, что Беларусь и Иран привержены идее построения справедливого многополярного мира", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии напомнил, что в предыдущий раз посещал Иран 17 лет назад. "Должен констатировать, что никакие санкции, никакое давление не смогли остановить движение иранского народа к своей независимости и обеспечению своей безопасности", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, санкции - это время возможностей. "Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции - это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время", - добавил глава государства.

12-13 марта проходит официальный визит в Иран белорусского президента. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияИранРаиси, Эбрахим
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