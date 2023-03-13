Сеул одобрил план по покупке истребителей F-35A

Республика Корея готова выделить на приобретение этих самолетов с технологией "стелс" до 2028 года $2,85 млрд

СЕУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Республики Корея одобрили план по приобретению новых американских малозаметных истребителей F-35А производства компании Lockheed Martin, а также зенитных ракет SM-6 для своих ВМС. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Национальное управление программ оборонных закупок.

Как указывает агентство, специализированный комитет одобрил план на $2,85 млрд по приобретению этих самолетов с технологией "стелс" до 2028 года. Число истребителей не указывается, но ожидается, что будет куплено около 20 единиц. Сейчас в южнокорейских ВВС используется 40 таких истребителей. В случае реализации плана новые самолеты должны будут укрепить возможности для нанесения превентивного удара и сдерживание ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.

Кроме того, власти одобрили предложение по покупке зенитных ракет морского базирования SM-6 для борьбы с авиацией и ракетами противника. Проект разделен на две части и оценивается в 589 млн долларов, а его реализация намечена до 2031 года. Ракеты планируется устанавливать на новых эсминцах KDX-III, оснащенных системами Aegis. На вооружении южнокорейских военно-морских сил стоят ракеты SM-2, но им необходимы более совершенные ракеты-перехватчики с большой дальностью действия.

Комитет также разрешил выделить деньги на разработку южнокорейской мобильной системы управляемого оружия класса "земля - земля", а также зенитной ракеты морского базирования.