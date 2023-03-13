Глава МИД Великобритании 17-18 марта посетит Казахстан

Официальный представитель МИД Казахстана отметил, что Джеймс Клеверли встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Алиханом Смаиловым и руководством казахстанского внешнеполитического ведомства

АСТАНА, 13 марта. /ТАСС/. Глава британского внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли 17-18 марта посетит казахстанскую столицу с визитом и проведет встречи с руководством республики. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"17-18 марта состоится визит министра иностранных дел Джеймса Клеверли в Казахстан. В ходе пребывания в Астане Клеверли будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Алиханом Смаиловым, также состоятся переговоры с руководством казахстанского внешнеполитического ведомства", - сказал он.

По его словам, в рамках визита планируется открытие сквера имени Елизаветы II в одном из парков столицы.