Минобороны Приднестровья опровергло информацию о военных сборах, появившуюся в соцсетях

В социальных медиа ранее распространилась информация о якобы направляемых от имени военных комиссариатов Минобороны ПМР повестках и обращениях "о привлечении к сборам студентов"

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Информация о военных сборах в Приднестровье, которая распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом сообщило в понедельник министерство обороны непризнанной республики.

"В последнее время в различных социальных медиа распространяется дезинформация о якобы направляемых от имени военных комиссариатов Минобороны ПМР (Приднестровской Молдавской Республики - прим. ТАСС) повестках и обращениях "о привлечении к сборам студентов". Данная информация не соответствует действительности и является очередным фейком", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Ранее обеспокоенность общественности вызвало значительное скопление подразделений Вооруженных сил Украины на границе Приднестровья. В Минобороны России заявили о подготовке Киевом провокации против Приднестровья с целью создания предлога для вторжения.