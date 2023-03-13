Политолог допустил обновление состава Мажилиса Казахстана после выборов на 70-80%

Внеочередные выборы в Мажилис назначены на 19 марта

АСТАНА, 13 марта. /ТАСС/. Состав Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана после выборов 19 марта может обновиться на 70-80% по сравнению с предыдущим созывом. Такую точку зрения выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане".

В прошлом созыве Мажилиса было три партийных фракции: крупнейшей партии страны "Аманат" ("Завет предков"), Демократической партии "Ак жол" ("Светлый путь") и Народной партии Казахстана (НПК). Эксперт не исключает, что в новом составе нижней палаты парламента партий будет больше.

"Сейчас по опросам социологов наиболее высокие рейтинги у трех партий: "Аманат", "Ак жол" и "Ауыл" ("Село"). Две партии - "Республика" и Народная партия Казахстана - находятся в зоне риска, еще две партии имеют низкие рейтинги - это Общенациональная социал-демократическая партия и Казахстанская партия зеленых "Байтак", - сказал Ашимбаев, отметив, что до конца избирательной кампании ситуация может измениться.

По его мнению, в нижнюю палату парламента войдут лидеры предвыборной гонки партии "Аманат" и "Ак жол" плюс небольшие фракции одной-двух других партий. У партии "Ауыл", ранее уже участвовавшей в выборах, как отметил эксперт, в этом году есть шанс попасть в парламент. "На мой взгляд, скорей всего, "Республика" в Мажилис пройдет, по НПК у меня большие вопросы, потому что в ходе двух телевизионных дебатов представители партии очень плохо себя показали. Посмотрим, как пройдут финальные дебаты", - пояснил политолог.

По его прогнозам, из 30% депутатских мест, которые выделены для одномандатников, как минимум половину займут независимые кандидаты. "Треть Мажилиса избирается по одномандатным округам, и мы видим большую конкуренцию. По крайней мере, в мегаполисах партийные кандидаты находятся изначально в слабой позиции. Я думаю, что навскидку 70-80% обновления Мажилиса в принципе гарантировано. Вопрос в том, получит ли партия "Аманат" большинство. Есть шансы, что "Аманат" получит уже не 70%, как раньше, а по крайней мере больше 50%", - отметил Ашимбаев.

Он не исключил создания в Мажилисе какой-либо коалиции партий. "С высокой степенью вероятности сохранит свой пост спикер Мажилиса, обновятся руководители комитетов. Вопрос в том, как будет действовать норма закона об оппозиции, потому что она касается тех партий, которые не представляют большинство. У нас таковых партий может оказаться не две, а три-четыре плюс появится большое количество одномандатных депутатов, не все из которых, скорее всего, примкнут к фракциям крупных партий. То есть состав Мажилиса будет эклектичный", - подчеркнул эксперт.

О выборах

Внеочередные выборы в Мажилис назначены на 19 марта. В этот же день пройдут выборы депутатов местных представительных органов. Досрочные выборы в нижнюю палату парламента организованы по смешанной избирательной системе: 70% депутатов избираются по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. Выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей. Ранее власти на законодательном уровне уменьшили порог для прохождения партии в Мажилис с 7% до 5% голосов избирателей от числа, принявших участие в голосовании.

Предыдущие выборы в нижнюю палату парламента Казахстана прошли 10 января 2021 года. По их итогам партия "Нур Отан" (позже переименованная в "Аманат") набрала 71,09% голосов, что дало ей 76 из 98 мест в составе Мажилиса. В парламент прошли еще две партии - НПК и "Ак жол", которые получили 10 и 12 мандатов соответственно.