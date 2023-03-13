У группировки ВСУ "Север" сменился командующий

По данным Минобороны Украины, им стал бригадный генерал Дмитрий Красильников

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Бригадный генерал Дмитрий Красильников назначен командующим группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Север". Об этом в понедельник сообщили в Минобороны страны.

"Командующим ОК (оперативным командованием - прим. ТАСС) "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников", - сообщается в Telegram-канале министерства.

По данным Минобороны Украины, генерал-майор Виктор Николюк, до этого занимавший должность командующего группировкой "Север", будет заниматься вопросами подготовки командования Сухопутных войск ВСУ.