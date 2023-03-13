Греция и Кипр учредили Высший совет по сотрудничеству

По словам греческого премьера Кириакоса Мицотакиса, совет запустит "процедуру организованного межправительственного диалога, который должен бы быть задействован уже длительное время"

АФИНЫ, 13 марта. /ТАСС/. Греция и Кипр учредили межправительственный Высший совет по сотрудничеству, на заседаниях которого будут обсуждаться такие темы, как энергетика, судоходство, защита окружающей среды, ставиться общие цели и утверждаться график работ. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе совместных заявлений с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Их заявления транслировал греческий телеканал ERT News 2.

"Мы начинаем новый этап сотрудничества и координации. Новые вызовы для сохранения мира, безопасности и стабильности в нашем регионе и особенно в Восточном Средиземноморье требуют бдительности и сотрудничества со всеми партнерами и всеми нашими союзниками. И полагаю, что первым положительным проявлением этого начала является то, что мы объявляем сегодня об учреждении Высшего совета по сотрудничеству между двумя нашими странами", - сказал Мицотакис.

По его словам, совет запустит "процедуру организованного межправительственного диалога, который должен бы быть задействован уже длительное время". "Но я его официально объявляю сегодня. Я полагаю, что на нашей первой встрече мы сможем обсудить многие вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как энергетика, судоходство, защита окружающей среды, и поставить общие цели и общие графики с конкретными временными вехами, чтобы сотрудничество между двумя странами стало еще более тесным. Мы продолжаем таким образом наш общий курс, Афины - всегда на стороне Республики Кипр", - подчеркнул премьер.