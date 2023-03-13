Галузин и Султаноглу обсудили реагирование на инциденты на границе Грузии и Абхазии

В МИД РФ сообщили, что российским представителем была подчеркнута неприемлемость односторонних решений сопредседателей по отмене и переносу плановых раундов Международных Женевских дискуссий

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и сопредседатель Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, представитель ООН Джихан Султаноглу обсудили в понедельник по видеосвязи перспективы восстановления механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-абхазской границе.

"Российским представителем была подчеркнута неприемлемость односторонних решений сопредседателей по отмене и переносу плановых раундов Международных Женевских дискуссий, указано на необходимость возобновления ритмичной работы в рамках Женевских дискуссий, - говорится в сообщении МИД РФ. - Обсуждены также перспективы восстановления механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-абхазской границе в населенном пункте Гал, бездействующего последние несколько лет на фоне бесперебойного функционирования аналогичной структуры на грузино-югоосетинской границе".

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года при участии представителей России, Абхазии, Грузии, Южной Осетии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси. Последний, 56-й, раунд дискуссий состоялся 4-5 октября 2022 года после долгого перерыва, связанного со специальной военной операцией России на Украине. Следующая встреча должна была состояться в феврале 2023 года, однако была перенесена на апрель.