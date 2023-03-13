Источник сообщил об отсутствии в повестке дня подготовки поездки Папы Римского в Россию

Его подготовка к визиту в Монголию еще не началась, также сообщил собеседник агентства

ВАТИКАН, 13 марта. /ТАСС/. Вопрос о возможной поездке Папы Римского Франциска в РФ в практическом плане не стоит в повестке дня. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил источник в Ватикане.

Как указали там, даже подготовка к поездке в Монголию еще не началась. "Пока лишь Папа сам сообщил, что у него есть намерение [поехать в Монголию], но никаких официальных объявлений не было", - отметили в Ватикане.

По пути из последнего зарубежного вояжа в Африку Франциск сообщил журналистам своего пресс-пула, в который входит корреспондент ТАСС, что он намерен посетить осенью Монголию, а в следующем году - Индию.

Понтифик неоднократно говорил о своей готовности поехать в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Франциск также указал в опубликованном накануне интервью аргентинскому изданию La Nacion, что в Киев, куда его настойчиво приглашает украинское руководство, он отправится, только если будет возможность поехать и в Москву. При этом российская сторона отмечала, что пока вопрос не рассматривается.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не в курсе публикаций о том, что Папа Римский Франциск хотел бы после запланированного визита в Монголию посетить Владивосток. Он отметил, что контакты между Россией и Ватиканом идут как по государственной линии, через дипломатов, так и по церковной.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом сообщил, что Папа Римский хотел бы после запланированного на весну визита в Монголию посетить Владивосток и побывать в российском национальном парке "Земля леопарда". По его словам, ранее понтифик дал имя дальневосточному леопарду из российского нацпарка.