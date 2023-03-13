Порт Белгород-Днестровский в Одесской области продали на аукционе менее чем за $6 млн

За право приватизации порта в торгах соревновались три участника

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Украинское правительство продало в понедельник за 220 млн гривен ($5,95 млн) морской торговый порт Белгород-Днестровский в Одесской области, который используется для перевалки экспортных грузов, в том числе зерна. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

"Фонд государственного имущества 13 марта провел приватизационный онлайн-аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Торги прошли в государственной системе Prozorro, - говорится в сообщении министерства, опубликованном на сайте кабинета министров Украины. - Победитель аукциона предложил 220 млн гривен".

Во время аукциона стоимость Белгород-Днестровского морского торгового порта, стартовая цена которого составляла 93,8 млн гривен ($2,54 млн), выросла в 2,3 раза. За право приватизации порта в торгах соревновались три участника, сообщает Минэкономики Украины.

Украинские власти не смогли продать Белгород-Днестровский порт в ходе аукциона, состоявшегося 3 марта. Стартовая цена тогда составила 187,6 млн гривен ($5,08 млн), однако покупателей в ходе торгов не нашлось.

Порт в Белгороде-Днестровском планировали приватизировать еще до начала специальной военной операции. Он был убыточным, а получаемой выручки не хватало даже на выплату зарплат. С апреля 2022 года он используется как логистический центр для портов на Дунае - Измаила, Рени и Усть-Дунайска. Как сообщало ранее издание "Укррудпром", после возобновления работы в апреле 2022 года за полгода грузооборот этого порта увеличился в 100 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.