13 марта, 15:14

СМИ: духовный лидер Ирана провел встречу с президентом Белоруссии

Как сообщает агентство IRNA, Али Хаменеи принял в Тегеране Александра Лукашенко и сопровождающую его делегацию

КАИР, 13 марта. /ТАСС/. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел в понедельник встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его информации, Хаменеи принял в Тегеране Лукашенко и сопровождающую его делегацию.

12-13 марта проходит официальный визит белорусского лидера в исламскую республику. Как сообщило агентство БелТА, по итогам переговоров иранский президент Эбрахим Раиси и Лукашенко подписали дорожную карту взаимодействия между двумя странами на 2023-2026 годы. Документ предусматривает всестороннее сотрудничество в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в областях образования, культуры, искусства, СМИ и туризма. По сведениям агентства Tasnim, стороны подписали восемь соглашений о сотрудничестве в различных сферах. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияИранХаменеи, Али
© Информационное агентство ТАСС
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