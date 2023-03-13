Сунак считает, что Китай создает определяющий эпоху вызов для мирового порядка

Британский премьер-министр заявил, что его страна "усилит национальную безопасность в тех областях, в которых Коммунистическая партия Китая создает угрозу ее населению, процветанию и безопасности"

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Британский премьер-министр Риши Сунак считает, что Китай создает вызов для мирового порядка западного образца. Об этом говорится в заявлениях главы британского правительства, которые предваряют опубликованную в понедельник обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.

"Китай создает определяющий эпоху вызов для того типа международного порядка, который мы хотим видеть, как с точки зрения безопасности, так и ценностей, и поэтому наш подход должен измениться", - заявил Сунак. "Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы взаимодействовать с Пекином по таким вопросам, как изменение климата. Но при попытках Коммунистической партии Китая принудить или создать зависимость, мы будем тесно работать с другими, чтобы им противодействовать. И мы предпримем новые меры, чтобы защитить нас, нашу демократию и нашу экономику", - заметил британский премьер.

В 63-страничном докладе поясняется, что Великобритания, во-первых, "усилит национальную безопасность в тех областях, в которых Коммунистическая партия Китая создает угрозу ее населению, процветанию и безопасности". "Во-вторых, мы углубим наше сотрудничество и усилим взаимодействие как с нашими ключевыми союзниками, так и с более широкой группой партнеров. В-третьих, мы будем напрямую взаимодействовать с Китаем как в двустороннем плане, так и на международной арене, чтобы оставить возможность для открытых, конструктивных и предсказуемых отношений", - отмечается в обзоре.

Лондон исходит из того, что его отношения с Пекином не предопределены и продолжит выступать за более глубокое сотрудничество. Вместе с тем в Великобритании замечают, что если Китай продолжит движение в сторону "большего авторитаризма и международной напористости", то расширить это сотрудничество будет сложнее.

В понедельник МИД Великобритании также сообщил о том, что Лондон увеличит в два раза расходы на повышение экспертной оценки по Китаю и обучение британских чиновников китайскому языку.