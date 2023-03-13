Глава Минобороны Молдавии не видит военной опасности для своей страны

Однако, по словам Анатолия Носатого, "есть другие виды угроз, которые влияют на безопасность страны", и их якобы создает Россия

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что не видит какой-либо военной опасности для своей страны в настоящее время.

"Непосредственной военной опасности для Молдавии в настоящее время нет, но есть другие виды угроз, которые влияют на безопасность страны, это гибридная война", - заявил он в понедельник в интервью Agence France-Presse.

Министр утверждает, что эти угрозы создает Россия, якобы пытаясь дестабилизировать ситуацию в республике.

В Молдавии с прошлого года проходят массовые протесты оппозиции, которые в основном организует партия "Шор". Демонстранты возлагают на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество и отопление домов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что молдавское руководство делает акцент на всем антироссийском и "скатывается в антироссийскую истерию". По его словам, это вредит отношениям двух стран.