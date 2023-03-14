СМИ: новым генинспектором Бундесвера станет экс-глава штаба ФРГ по борьбе с COVID-19

На новой должности Карстен Бройер сменит Эберхарда Цорна, который приступил к исполнению своих обязанностей в апреле 2018 года

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Генерал-майор Карстен Бройер станет новым генеральным инспектором Вооруженных сил (ВС) Германии. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на источники.

Бройер известен тем, что в период пандемии руководил деятельностью антикризисного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией при Ведомстве федерального канцлера. Впоследствии он возглавил недавно созданное Территориальное командование Бундесвера, которое занимается "оперативным управлением ВС ФРГ в части обороны Германии", включая ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, борьбу с гибридными угрозами, вопросы взаимодействия Бундесвера с гражданскими ведомствами ФРГ, а также координацию перемещений подразделений ВС Германии в пределах ее территории, уточняет агентство. На новой должности Бройер сменит Эберхарда Цорна, который приступил к исполнению своих обязанностей в апреле 2018 года.

Генеральный инспектор Бундесвера отвечает за общую концепцию обороны Германии, включая вопросы военного и стратегического планирования, развития и управления как вооруженными силами в целом, так и отдельными операциями Бундесвера. Военнослужащий, занимающий эту должность, имеет самое старшее воинское звание в системе ВС ФРГ, входит в состав руководства Министерства обороны Германии и выполняет функции военного советника правительства ФРГ.