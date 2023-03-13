Американский экономист считает, что подрыв "Северных потоков" мог быть операцией сил США

Джеффри Сакс вспомнил слова президента США Джо Байдена о том, что в случае начала Россией боевых действий на Украине "больше не будет "Северного потока - 2", с ним будет покончено"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Теракты на "Северных потоках" (Nord Stream) могли быть операцией американских сил, так как руководству США трубопроводы "были совсем не по нраву в течение многих лет", полагает американский экономист Джеффри Сакс.

"Я выступал на заседании Совета Безопасности ООН, сказал, что необходимо организовать независимое расследование во главе с ООН в отношении подрыва "Северных потоков". Это [теракт] не было техническим нарушением, это было намеренным подрывом. Моя точка зрения заключается в том, что, вероятнее всего, это была операция американских сил, потому что американскому руководству эти трубопроводы были совсем не по нраву в течение многих лет", - сказал он в понедельник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Сакс вспомнил слова президента США Джо Байдена о том, что в случае начала Россией боевых действий на Украине "больше не будет "Северного потока - 2", с ним будет покончено". "Он сказал, что есть способ, как это сделать. После подрыва руководство США выразило удивление. [Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория] Нуланд сказала, что на самом деле администрация США воодушевлена этим подрывом. Вряд ли так бы говорили в отношении акта международного терроризма, если только не принимать во внимание, что США ненавидели "Северный поток", - подчеркнул он.

Экономист упомянул и расследование американского журналиста Сеймура Херша, отметив, что оно сейчас "самое достоверное". При этом не нужно полагаться на какое-то одно заявление, надо проводить расследование, призвал Сакс.

Он обратил внимание, что США отрицают даже саму идею организовать расследование, а Швеция, которая знает многое об этом деле, отказывается общаться. "Они, может быть, уже и зачистили место преступления. Они отказываются говорить о том, что нашли на дне моря. США должны провести расследование вместе с ООН, - добавил Сакс. - Немецкое правительство также отказывается объяснять что-либо членам Бундестага. Ни шведы, ни датчане, ни немцы, ни американцы не хотят общаться на эту тему".

Сакс также заявил, что хочет "каждое утро, каждый день, чтобы Джо Байден взял трубку и позвонил президенту [России Владимиру] Путину, обсудил мир, потому что это действительно то, что необходимо".

Мнение Сакса о крахе двух банков США

Сакс также прокомментировал закрытие двух американских банков - Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Экономист не полагает, что на фоне этого в США повторится кризис 2008 года.

При этом Сакс признался, что его не особо беспокоит финансовый кризис. "Гораздо больше меня беспокоит эскалация напряженности, особенно на Украине, - поделился экономист. - Что нам необходимо для устойчивости экономики, для снижения риска, который несет [конфликт на Украине], - это обсуждение мира, причем как можно быстрее, потому что мира нельзя достичь на поле боя, мира можно достичь только путем переговоров, и я могу сказать, что это самое лучшее решение для нашей глобальной экономики в целом, потому что были определенные напряженности, которые привели к [событиям] на Украине, а теперь ведется холодная война между Китаем и США, и это подрывает устои глобальной экономики, и также банковский кризис, повышение процентных ставок и многие другие напряженности, которые мы сейчас видим в мире. На все это трудно найти эффективное решение в разгар этой геополитической ситуации".