Украинский кабмин увеличил военный бюджет на более чем $14 млрд

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство предлагает направить дополнительные средства на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Украинское правительство одобрило законопроект об увеличении бюджетных расходов на сумму в 537 млрд гривен ($14,68 млрд), большая часть этой суммы будет направлена на военные нужды. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство сегодня поддержало законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд гривен. Более 518 млрд гривен ($14,16 млрд) предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны, еще на 19 млрд ($520 млн) увеличить резервный фонд", - написал премьер в Telegram-канале.

Он уточнил, что кабмин предлагает направить дополнительные средства на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования. По словам Шмыгаля, деньги выделят за счет поддержки западных партнеров.

В бюджете Украины на 2023 год ранее было запланировано 2,6 трлн гривен ($71,1 млрд) расходов, из них на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,141 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляет 43% всех расходов, или 18,2% от ВВП. При этом расходы на Минобороны были увеличены с 133,5 млрд гривен ($3,65 млрд) в 2022 году до 857,9 млрд гривен ($23,46 млрд) в 2023 году.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.